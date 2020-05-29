Криминальные разборки в Броварах: Пуля попала в жилой дом и ранила человека

Стрельба в Броварах велась рядом с жилыми многоэтажками.

В ходе утренней перестрелки в Броварах пули пробили окна в квартирах близлежащих домов. Как рассказал местный житель Сергей, около 7:10 утра его разбудили звуки выстрелов, которые доносились с улицы. Когда мужчина подошел к окну, чтобы выяснить что происходит, одна пуля пробила его окно и немного поранила его. Мужчина предположил, что пуля была выпущена из “Сайги“. Об этом сообщает интернет-издание Страна.ua.

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“Я услышал выстрел, он прошел прямо через мое окно. Отлетели осколки, немного меня поранили, но я больше испугался. Пуля пробила оконную раму и тройной стеклопакет и скатилась по шторе“, - рассказал Сергей.

На фото видны отверстия от пули, что сначала пробила оконную раму балкона, а затем уже прошла через окно в комнату. Также заметно, что квартира находится на высоком этаже.

Напомним, ранее в Броварах маршрутчики устроили перестрелку. Полиция проводит массовые задержания.

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