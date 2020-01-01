Под Харьковом военные попали в ДТП: есть пострадавшие

ДТП произошло с участием военной техники.

В пятницу, 29 мая, в Харьковской области произошло ДТП с участием военной техники.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительной информации, в результате ДТП получили телесные повреждения 4 человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение.

29 мая в 4:42 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков "УРАЛ" и "ЗИЛ". В результате аварии травмы получили 24-летний водитель "УРАЛ", 31-летний водитель "ЗИЛ", 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу, - сообщили в полиции.

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На данный момент решается вопрос о внесении сведений о ДТП в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Местный Телеграм-канал опубликовал фото из места событий. Судя по нему, транспортное средство военных получило серьезные повреждения.

Инцидент прокомментировали в Минобороны, передает Суспильне. По словам пресс-секретаря ведомства Дмитрия Чалого, предварительная причина аварии - неисправность автомобиля, из-за чего водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору.

Напомним, на Полтавщине полицейские попали в ДТП, есть жертвы. Старший сержант Нацполиции за рулем Mercedes Sprinter не справился управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

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