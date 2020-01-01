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Мэр Броваров рассказал о причинах массовой перестрелки

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Городской голова Броваров винит в происшествии Киевскую ОГА.
Задержание участников перестрелки
Задержание участников перестрелки
Арсен Аваков/Twitter

По мнению мэра Броваров Игоря Сапожко, к вооруженному конфликту между перевозчиками, который произошел утром 29 мая, привело бездействие Киевской ОГА. Об этом мэр написал на своей странице в Facebook. 

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По данным Сапожко, перестрелка произошла между представителями компаний, которые занимаются междугородними перевозками.

"Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство", - сообщил мэр Броваров.

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Сапожко отметил, что междугородние перевозки в области утверждает Киевская ОГА. По его словам, городские власти Броваров неоднократно обращались к руководству области с предложениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу.

"Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - написал он.



Напомним, по информации нардепа Александра Дубинского, в утренней перестрелке в Броварах участвовали титушки и наемники из Винницы.

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Теги: Бровары, перестрелка, стрельба, маршрутчики
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