Еще трем областям разрешили смягчить карантин
По состоянию на пятницу, 29 мая, четыре региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.
Читай также: Лица старше 60 лет не должны выходить на работу – Минздрав
Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Снять часть карантинных ограничений в этих областях не позволяют высокая инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большая загруженность коек в медучреждениях и низкий охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Читай также: В киевском метро могут ввести новые ограничения
Следует отметить, что еще вчера, по данным Минздрава, не отвечали критериям смягчения карантина сразу семь областей. Помимо выше упомянутых регионов в этот список также входили Волынская, Днепропетровская и Закарпатская области.
Напомним, по состоянию на утро 29 мая в Украине выявлено уже 22 811 случая COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровели. За последние сутки зафиксировано 429 новых случаев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.