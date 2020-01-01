Еще трем областям разрешили смягчить карантин

Четыре региона по-прежнему не соответствуют критериям для ослабления ограничений.

Четыре региона всё еще не могут смягчить карантин adm-pl.gov.ua

По состоянию на пятницу, 29 мая, четыре региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.

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Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Снять часть карантинных ограничений в этих областях не позволяют высокая инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большая загруженность коек в медучреждениях и низкий охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

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Следует отметить, что еще вчера, по данным Минздрава, не отвечали критериям смягчения карантина сразу семь областей. Помимо выше упомянутых регионов в этот список также входили Волынская, Днепропетровская и Закарпатская области.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая в Украине выявлено уже 22 811 случая COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровели. За последние сутки зафиксировано 429 новых случаев.

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