Харьковские чиновники хотят купить элитный катафалк за 5 миллионов

Одно из коммунальных предприятий Харькова объявило тендер на покупку дорогого спецавтомобиля для ритуальных целей.

Коммунальное предприятие “Ритуал“, находящееся в подчинении Харьковского городского совета, объявило тендер на закупку элитного катафалка стоимостью свыше пяти миллионов гривен. Соответствующая заявка появилась на онлайн-площадке государственных закупок ProZorro.

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Как указано в тендерной документации, катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса по европейской классификации (например, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF и т.д.) 2020 года производства.

Спецавтомобиль обязательно должен быть оснащен современными активными и пассивными средствами безопасности – передними и боковыми подушками безопасности, системой контроля “мертвых“ зон, камерой обзора при движении назад, автоматическим затемнением внешних и внутренних зеркал, безключевым входом и запуском двигателя.

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Также автомобиль должен иметь функцию беспроводного подключения мобильного телефона, электронный климат-контроль и сигнализацию.

Отмечается, что гроб должен загружаться сзади автомобиля, а отсек для гроба должен освещаться и быть украшенным деревом (или искусственными материалами под дерево), натуральной или искусственной кожей или металлом. Также в катафалке должно быть регулируемое крепление для урны с прахом.

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Стартовая цена, от которой будут торговаться желающие продать автомобиль, соответствующий критериям покупателя – 5,12 млн гривен.

Тендер на закупку катафалка появился 28 мая. Все желающие смогут подать свои предложения до 30 июня, а сам аукцион состоится 5 августа.

Победитель должен предоставить автомобиль коммунальному предприятию в сентябре этого года, и обеспечить его сервисное обслуживание в течение следующих двух лет.

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