Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в Украине на 30 мая: Сильные дожди и шквальный ветер

Комментариев: 1
На всей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами.
В Украине ожидаются дожди, шквальный ветер и гроза
В Украине ожидаются дожди, шквальный ветер и гроза
pixabay.com

Погода в субботу, 30 мая, в Украине не изменится. Сильные ливни и шквальный ветер ожидаются во всех областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Читай также: Мужчина похищал шлепанцы, чтобы заняться с ними сексом

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до +17 градусов тепла, ночью от +8 до +12;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +10… +12;

В центральных областях температура днем +15… +19, ночью от +10 до +12;

На востоке страны днем от +16 до +21, ночью от +11 до +15;

На юге Украины днем от +16 до +19 градусов, ночью от +10 до +13;

В Крыму днем +17… +19, ночью +10… +12;                                          

В Киеве днем +16… +18, ночью +10… +12.   

Погода в Украине на 30 мая
Погода в Украине на 30 мая
meteo.gov.ua
              

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 30 мая, самая низкая температура ожидается в западных областях, +9… +14 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге, +18… +22 градуса. Днем на выходных столбики термометров будут колебаться в пределах +15… +19 градусов.

Циклон по имени Isolde сядет нам на голову и будет сидеть, как поздний гость, который никак не понимает намеков зевающих хозяев. Снова в Украине - дожди, местами с грозами на Востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки вдоль северной границы, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погода, Украина, Май, Дожди, Ливни, Ветер, Гроза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
otstoi-002    30.05.2020, 08:43
Оценка:  -22
otstoi-002
А мне на срать!

Всеравно жрать уже нечего.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь