Погода в Украине на 30 мая: Сильные дожди и шквальный ветер

На всей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами.

Погода в субботу, 30 мая, в Украине не изменится. Сильные ливни и шквальный ветер ожидаются во всех областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до +17 градусов тепла, ночью от +8 до +12;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +10… +12;

В центральных областях температура днем +15… +19, ночью от +10 до +12;

На востоке страны днем от +16 до +21, ночью от +11 до +15;

На юге Украины днем от +16 до +19 градусов, ночью от +10 до +13;

В Крыму днем +17… +19, ночью +10… +12;

В Киеве днем +16… +18, ночью +10… +12.

Погода в Украине на 30 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 30 мая, самая низкая температура ожидается в западных областях, +9… +14 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге, +18… +22 градуса. Днем на выходных столбики термометров будут колебаться в пределах +15… +19 градусов.

Циклон по имени Isolde сядет нам на голову и будет сидеть, как поздний гость, который никак не понимает намеков зевающих хозяев. Снова в Украине - дожди, местами с грозами на Востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки вдоль северной границы, - пишет Диденко.

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