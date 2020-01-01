Чиновники военной части два года воровали деньги из кассы – ГБР

Должностные лица одной из военных частей выписывали "липовые" денежные пособия и необоснованные прибавки к зарплатам.

ГБР выявило системные хищения в одной из армейских частей Фейсбук ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении военнослужащему и работнику одной из воинских частей Винницкой области, которые присваивали денежные средства воинской части. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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Следствием установлено, что в течение 2016-2018 годов военнослужащий и работники ВСУ, злоупотребляя своим служебным положением, присваивали средства из кассы воинской части, которые предназначались для выплаты денежного обеспечения их коллег.

В частности, работник ВСУ составил и издал ряд заведомо ложных официальных документов, на основании которых присвоил средства под видом выплаты денежной помощи на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов своих коллег-военнослужащих на общую сумму 479 368 грн.

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Другой подозреваемый – военнослужащий – допустил ряд безосновательных начислений, непредусмотренных законом выплат денежного довольствия военнослужащим и заработной платы работникам воинской части, чем нанес воинской части материальный ущерб на сумму 1 778 908 гривен. В результате этого его подчиненный присвоил часть этих средств.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

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