Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах

Местные жители сообщали о парнях спортивного телосложения, которые уже несколько дней вмешивались в работу перевозчиков.

Еще в начале этой недели так называемые “титушки“ вмешивались в процесс пассажирских перевозки из Броваров в Киев. Об этом вечером 27 мая писала местная жительница Мария Мельниченко написала на Facebook-странице “Мои Бровары“.

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Женщина опубликовала на странице фотографии молодых людей спортивного телосложения, которые дежурили возле остановки маршруток



“Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке, ради которого это **** трудится. Где наши “доблестные“ правоохранительные органы, военкомат?“ - написала она.

Мои Бровары/FB

Еще один местный житель Роман Улитько также писал о встрече с титушками возле места отправления маршруток на Киев.



“Самый маленький, 140-килограммовый, подошел и попросил удалить! “- Зачем вы снимаете исподтишка? ... - Просто езжу уже 15 лет. А тут какая-то непонятная ситуация. Вы кто? ... - Автобусы просто выиграли тендер, а автомобилисты им мешают! А может, вы извращенец, а то потом будут непонятно фотографии, и мне захочется дать оплеуху!“ - написал он о разговоре с одним из титушек.

Мои Бровары/FB

Мои Бровары/FB

Напомним, в перестрелке в Броварах принимали участие около 100 человек.

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