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Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах

Комментариев: 2
Местные жители сообщали о парнях спортивного телосложения, которые уже несколько дней вмешивались в работу перевозчиков.
Титушки в Броварах
Титушки в Броварах
Мои Бровары/FB

Еще в начале этой недели так называемые “титушки“ вмешивались в процесс пассажирских перевозки из Броваров в Киев. Об этом вечером 27 мая писала местная жительница Мария Мельниченко написала на Facebook-странице “Мои Бровары“. 

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Женщина опубликовала на странице фотографии молодых людей спортивного телосложения, которые дежурили возле остановки маршруток

“Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке, ради которого это **** трудится. Где наши “доблестные“ правоохранительные органы, военкомат?“ - написала она. 

 

Мои Бровары/FB

Еще один местный житель Роман Улитько также писал о встрече с титушками возле места отправления маршруток на Киев. 

“Самый маленький, 140-килограммовый, подошел и попросил удалить! “- Зачем вы снимаете исподтишка? ... - Просто езжу уже 15 лет. А тут какая-то непонятная ситуация. Вы кто? ... - Автобусы просто выиграли тендер, а автомобилисты им мешают! А может, вы извращенец, а то потом будут непонятно фотографии, и мне захочется дать оплеуху!“ - написал он о разговоре с одним из титушек.

Мои Бровары/FB

 

Мои Бровары/FB

Напомним, в перестрелке в Броварах принимали участие около 100 человек.

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Комментариев (2)
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Красногвардеец1    29.05.2020, 20:12
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Когда при власти клоуны-импотенты,подлизывающие меньшинству,иного ждать не приходится.А ещё мы очень стремимся в цивилизованную Европу.И это при наших немытых свинных рылах!))))))))))))))
Doriаn_    29.05.2020, 19:14
Оценка:  +1
Doriаn_
Клоун ЗЕ развел в стране безвластие и бардак. В такой атмосфере всякая шушваль всплывает на поверхность.
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