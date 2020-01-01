В Днепре Бес помог найти украденное из собора золото

Женщина попыталась вынести из собора почти три килограмма золота.

В Днепре полицейские задержали 27-летнюю женщину, попытавшуюся ограбить Свято-Троицкий собор и вынести оттуда около трех килограмм золотых украшений, которые прихожане пожертвовали храму. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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Женщина родом из Черкасской области пришла на церковную службу, а после ее окончания собрала с икон все золотые перстни, цепочки и браслеты, которые жертвовали прихожане. Всего она забрала золотых ювелирных изделий почти на три килограмма.



Собрав ценности, она спряталась в подвале собора, откуда хотела позже выскользнуть незамеченной.



Обнаружив пропажу, служители храма вызвали полицию. Наряд прибыл с кинологом, который вместе со служебной бельгийской овчаркой по кличке Бес, нашел женщину.



Правоохранители задержали злоумышленницу и изъяли у нее все украшения. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УКУ. Подозреваемой грозит до шести лет тюремного заключения.

Пес Бес dp.npu.gov.ua

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