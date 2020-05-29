Венгрия и Словакия назвали дату открытия границ с Украиной

Вечером в пятницу, 29 мая, венгерская сторона уже возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной.

Венгрия начнет возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Украиной 29 мая вечером, а с 1 июня откроется граница со Словакией. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УП

"В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это "Лужанка - Берегшурань" и "Вилок-Тисабеч".

Кроме того, по имеющейся от венгерской стороны информации, еще 2 пункта пропуска "Косино-Барабаш" и "Дзвинкове-Лонья" откроют свои переходы в субботу 30 мая в 8 утра", - сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, во всех четырех вышеуказанных пунктах пропуска будет осуществляться пропуск и транспортных средств и граждан в пешем порядке.

"Кроме того, по имеющейся у нас информации, Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке с 1 июня", - заявил Демченко.

Еще 29 сообщалось, что Украина возобновила работу шести пунктов пропуска на границе с Молдовой.

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