Бровары, игрушечные спецкостюмы и тату: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 29 мая 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 29 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, болельщики Дании поддержали свою команду через Zoom, а ученые сняли осьминога на рекордной глубине.
На Харьковщине военный ЗИЛ протаранил мост, а врачам в качестве защиты от коронавируса выдали костюмы привидений.
Деми Роуз снялась в откровенном купальнике, а модель сделала тату на все тело.
На фото показали пулевые отверстия в окнах жителей Броваров, а полиция задержала 10 вооруженных мужчин в Броварах.
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