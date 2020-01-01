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Бровары, игрушечные спецкостюмы и тату: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 29 мая 2020 года.
Деми Роуз снялась в откровенном купальнике
Деми Роуз снялась в откровенном купальнике
Instagram/demirose
Cмотрите фотогалерею Бровары, игрушечные спецкостюмы и тату: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 29 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, болельщики Дании поддержали свою команду через Zoom, а ученые сняли осьминога на рекордной глубине.
 
На Харьковщине военный ЗИЛ протаранил мост, а врачам в качестве защиты от коронавируса выдали костюмы привидений.
 
Деми Роуз снялась в откровенном купальнике, а модель сделала тату на все тело.
 
На фото показали пулевые отверстия в окнах жителей Броваров, а полиция задержала 10 вооруженных мужчин в Броварах.
 
 

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Теги: ДТП, фото, осьминог, стрельба, тату, Бровары, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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