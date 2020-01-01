Бровары, игрушечные спецкостюмы и тату: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 29 мая 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 29 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, болельщики Дании поддержали свою команду через Zoom, а ученые сняли осьминога на рекордной глубине.

На Харьковщине военный ЗИЛ протаранил мост, а врачам в качестве защиты от коронавируса выдали костюмы привидений.

Деми Роуз снялась в откровенном купальнике, а модель сделала тату на все тело.

На фото показали пулевые отверстия в окнах жителей Броваров, а полиция задержала 10 вооруженных мужчин в Броварах.

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