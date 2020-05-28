Денисова обвинила омбудсмена Кулебу в дискриминации ЛГБТ

Кулеба в Facebook фактически сравнил ЛГБТ-семьи с насильниками, а также назвал их одной из угроз суррогатного материнства.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обвинила уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу во враждебности к ЛГБТ-сообществу. Об этом Денисова написала в Facebook в пятницу, 29 мая.

Денисова имеет в виду публикацию о суррогатном материнстве, в которой Кулеба приравнял гомосексуальных людей к насильникам.

"28.05.2020 Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой на личной странице в социальной сети Facebook обнародовано сообщение, в котором он фактически сравнивает ЛГБТ-семьи с насильниками и называет их одной из угроз суррогатного материнства. По мнению Уполномоченного, указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, ведь способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства", - сказано в посте.

Денисова подчеркнула, что 68 статья Конституции и ряд международных договоров запрещают дискриминацию и посягательство на честь и достоинство людей. Теперь от Кулебы ожидают извинений.

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