Побывавший в плену РФ катер "Никополь" после ремонта вернулся в строй

МБАК "Никополь" несколько месяцев проходил ремонт на верфях Николаевского судостроительного завода.

Государственное предприятие “Николаевский судостроительный завод“ возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера “Никополь“, который в конце прошлого года вернулся из российского плена. Катер уже прошел военную приемку и покинул акваторию завода, сообщает пресс-служба “Укроборонпрома“.

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“Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на “Никополе“ завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач“, - сообщил директор предприятия Валерий Калашников.

Ремонтные работы на МБАК “Никополь“ начались в феврале и продолжались во время карантина. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода отремонтировали наружную обшивку подводной части катера, винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру, судовые системы и оборудование. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование, покрасили катер.

"Никополь" возвращается в строй после ремонта ukroboronprom.com.ua

Напомним, малый бронированный артиллерийский катер “Никополь“ россияне захватили в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине “Никополь“ вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром. При этом возвращенные корабли находились в крайне неудовлетворительном состоянии.

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