Изнасилование в Кагарлыке: сосед пострадавшей дал показания
Сосед пострадавшей по делу об изнасиловании в полиции Кагарлыка впервые высказался об инциденте. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 29 мая.
Именно этот мужчина привез девушку в участок. Он утверждает, что он встречался с девушкой, которую изнасиловали копы. Он также говорит, что хорошо знал одного из полицейских - Николая Кузива.
По словам мужчины, он привез девушку в отделение, ждал ее пять часов, потом надоело, и он вернулся в село. В четыре утра она ему позвонила и попросила забрать.
Он также утверждает, что заметил следы издевательств, но выступает в защиту полицейских.
Пострадавшая девушка сейчас находится на психологической реабилитации.
Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
СМИ рассказали об изнасилованной копами девушке
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