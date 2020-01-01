Изнасилование в Кагарлыке: сосед пострадавшей дал показания

Именно этот мужчина привез девушку в полицию, а затем, по его словам, пять часов ждал под отделением, но не дождался и уехал.

Сосед пострадавшей по делу об изнасиловании в полиции Кагарлыка впервые высказался об инциденте. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 29 мая.

Именно этот мужчина привез девушку в участок. Он утверждает, что он встречался с девушкой, которую изнасиловали копы. Он также говорит, что хорошо знал одного из полицейских - Николая Кузива.

По словам мужчины, он привез девушку в отделение, ждал ее пять часов, потом надоело, и он вернулся в село. В четыре утра она ему позвонила и попросила забрать.

Он также утверждает, что заметил следы издевательств, но выступает в защиту полицейских.

Пострадавшая девушка сейчас находится на психологической реабилитации.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Оба полицейских вину отрицают. Они арестованы без права выхода под залог. Следствие разыскивается еще одного вероятного соучастника преступления.

СМИ рассказали об изнасилованной копами девушке

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