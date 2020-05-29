Военные отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их удержанию, говорят в Минобороны.

Военные провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 29 мая.

В учениях была задействованы подразделения бригад морской пехоты, а также авиация Сухопутных войск, подразделения десантно-штурмовых войск, морская авиация ВМС ВСУ и Госпогранслужба.

"Были проведены совместные двухступенчатые командно-штабные учения с привлечением батальонов к практическим действиям. Подразделения отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их удержанию", - заявил командир отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас.

В частности, участники учений отрабатывали вопросы отражения морского десанта противника, освобождения и взятия под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.

Кроме того, морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необустроенное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Также были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя.

Cмотрите фотогалерею: На Азове прошли учения морской пехоты

Напомним, что ранее танкисты ВСУ провели стрельбы в зоне ООС. Согласно Минским договоренностям, танковые подразделения по-прежнему размещены в районе отвода войск.

Также сообщалось, что учения в Азовском море показали на видео. Совместными действиями ВСУ и Госпогранслужбы в ходе учений был уничтожен условный вражеский десант.

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