Злоумышленник требовал деньги за проведение медосмотра и выдачу документов о болезни для дальнейшей подачи их в один из военкоматов.

Во Львове заведующий одного из отделений областной клинической больницы был задержан при получении взятки в размере 21,5 тысячи гривен. В его рабочем кабинете обнаружили крупную сумму наличных, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 29 мая.

"Злоумышленник требовал и получил неправомерную выгоду в размере 21,5 тысяч гривен у жителя Львова за проведение медицинского осмотра и выдачу документов о болезни для дальнейшей подачи их в один из районных военных комиссариатов", – говорится в сообщении.

Указано, что в кабинете у врача было обнаружено 150 тысяч гривен, 600 долларов и 400 евро.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о принятии неправомерной выгоды служебным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Взяточнику грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове у врача в кабинете нашли 200 тысяч

Ранее в пятницу сообщалось, что в Житомире военный врач потребовал тысячу долларов у раненого бойца за направление на медкомиссию, которая определяет группу инвалидности.

Также стало известно, что заместителя мэра Борисполя поймали на взятке в три квартиры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet