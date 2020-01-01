МВФ утвердит транш Украине в ближайшее время – ОП

Переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии, отметили президент Украины и директор МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По ее итогам стало известно, что Киев скоро получит от Фонда первый транш программы stand-by, сообщает Офис президента в пятницу, 29 мая.

Так, Кристалина Георгиева поприветствовала принятие закона о банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

"Она (Георгиева – ред.) сообщила, что утверждение советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Также указано, что собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии коронавируса.

Благодарю за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время, – сказал Зеленский.

Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал дату решения МВФ по Украине. По его словам, совет директоров Фонда рассмотрит вопрос об утверждении новой программы stand-by на 5 млрд долларов 5 июня.

При этом 25 мая Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает первый транш МВФ уже на следующей неделе.

По словам главы Нацбанка Якова Смолия, все транши кредита МВФ планируется потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 млрд грн, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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