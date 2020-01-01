В Харьковской области произошла утечка кислоты в результате ДТП

Чтобы нейтрализовать и уменьшить концентрацию паров соляной кислоты в воздухе спасатели подали распыленный раствор воды. Также был организован подвоз соды.

Из двух емкостей произошла утечка кислоты на проезжую часть ГСЧС

В Красноградском районе Харьковской области на 86 км автодороги Харьков-Перещепино водитель грузового автомобиля Mercedes во время обгона столкнулся с грузовиком, перевозившим 17 кубовых емкостей с раствором соляной кислоты. Произошла утечка опасного вещества, сообщает ГСЧС в пятницу, 29 мая.

"От удара из двух емкостей началась утечка химической жидкости на проезжую часть", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели, специальное химическое подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения и передвижная химическая лаборатория.

Чтобы нейтрализовать и уменьшить концентрацию паров соляной кислоты в воздухе спасатели подали распыленный раствор воды. Был организован подвоз соды, который использовался для дальнейшей нейтрализации разлитого вещества.

Через три часа утечка из емкостей была ликвидирована. Лаборатория провела замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций нет.

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