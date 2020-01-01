Музыканты, ограбление и трусы на лице: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 25-29 мая 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 25-29 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах протестовали владельцы ресторанов и организаторы праздников, а в Барселоне рабочие Nissan подожгли шины из-за закрытия завода.

90-летняя пенсионерка из Коломыи управляла самолетом, а ветеран АТО без ноги наказал водителя маршрутки.

Смотрите, как Брэда Питта приняли за бездомного, а мужчина надел женские трусы вместо маски в самолет.

В зоне ООС снаряд попал в блиндаж ВСУ, а в Гонконге вспыхнули антикитайские протесты.

Весенний град уничтожил урожай на Закарпатье, а модель из Днепра разделась возле рухнувшего моста.

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