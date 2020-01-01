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Музыканты, ограбление и трусы на лице: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 25-29 мая 2020 года.
В мире отметили Ураза-Байрам
В мире отметили Ураза-Байрам
Cмотрите фотогалерею Музыканты, ограбление и трусы на лице: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 25-29 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах протестовали владельцы ресторанов и организаторы праздников, а в Барселоне рабочие Nissan подожгли шины из-за закрытия завода.
 
90-летняя пенсионерка из Коломыи управляла самолетом, а ветеран АТО без ноги наказал водителя маршрутки.
 
Смотрите, как Брэда Питта приняли за бездомного, а мужчина надел женские трусы вместо маски в самолет.
 
В зоне ООС снаряд попал в блиндаж ВСУ, а в Гонконге вспыхнули антикитайские протесты.
 
Весенний град уничтожил урожай на Закарпатье, а модель из Днепра разделась возле рухнувшего моста.
 
 

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Теги: ограбление, фото, трусы, Брэд Питт, Гонконг, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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