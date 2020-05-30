Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Люди из Винницы приехали в Бровары "решать вопрос" за 800 грн – Геращенко

Комментариев: 2
Правоохранителям известны заказчики, организовавшие "титушек". Им будут предъявлены подозрения, заверил замминистра МВД.

Участники перестрелки в Броварах из Винницы приехали за вознаграждение в 800 гривен. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 29 мая.

"Молодые люди из Винницы согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопрос", – рассказал Геращенко.

Он добавил, что правоохранителям известны заказчики, организовавшие "титушек", и им будут предъявлены подозрения. Замминистра отказался называть имена в интересах следствия.

Геращенко напомнил, что транспортные перевозки – это очень высоколиквидный бизнес, в который часто приходит криминал.

"В Броварах ежедневно ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч назад. Стоимость билета – 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен. В месяц – 18 млн гривен, в год – 220 млн гривен", – сказал Геращенко.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла масштабная перестрелка, в которой участвовали до 100 человек. Трое были ранены. По последним данным, уже задержаны 28 участников конфликта.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба произошла из-за коррупционных схем в распределении пригородных маршрутов между перевозчиками в Киевской области.

Участникам конфликта в Броварах ужесточили статью

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, видео, стрельба, Бровары, перестрелка, "титушки", Геращенко, Антон Геращенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Windows-95    30.05.2020, 00:25
Оценка:  +1
Windows-95
Если вы такие ох***нные щитаки то пустите государственные рейсы и проблема снята + нехилые поступления в бюджет, в чем проблема? Купить десяток хороших автобусов? Или проще леваки и откаты рубить? Да и менты в курсе были это 10001%
Svet_LED    30.05.2020, 00:14
Оценка:  0
Svet_LED
смешно!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь