Люди из Винницы приехали в Бровары "решать вопрос" за 800 грн – Геращенко

Правоохранителям известны заказчики, организовавшие "титушек". Им будут предъявлены подозрения, заверил замминистра МВД.

Участники перестрелки в Броварах из Винницы приехали за вознаграждение в 800 гривен. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 29 мая.

"Молодые люди из Винницы согласны были поехать за 800 гривен в сутки и создавать толпу для того, чтобы решать силовым образом вопрос", – рассказал Геращенко.

Он добавил, что правоохранителям известны заказчики, организовавшие "титушек", и им будут предъявлены подозрения. Замминистра отказался называть имена в интересах следствия.

Геращенко напомнил, что транспортные перевозки – это очень высоколиквидный бизнес, в который часто приходит криминал.

"В Броварах ежедневно ездит 40 тысяч человек, 20 тысяч туда и 20 тысяч назад. Стоимость билета – 14 гривен. Значит, в день выручка составляет от 600 тысяч гривен. В месяц – 18 млн гривен, в год – 220 млн гривен", – сказал Геращенко.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла масштабная перестрелка, в которой участвовали до 100 человек. Трое были ранены. По последним данным, уже задержаны 28 участников конфликта.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба произошла из-за коррупционных схем в распределении пригородных маршрутов между перевозчиками в Киевской области.

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