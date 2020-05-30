Перестрелка в Броварах: Аваков обещает посадить всех виновных

Стрельбу в Броварах полиция классифицирует, как тяжкое преступление, так как, дробь и одна из пуль попали в окна обычных жителей пригорода.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все участники перестрелки в Броварах завтра предстанут перед судом, а после сядут в тюрьму. Об этом, в пятницу, 29 мая, глава ведомства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Авакова из 67 участников перестрелки задержаны 28. Предъявлены обвинения по 208 статье - 22 задержаным.

Глава ведомства сообщил также, что большинство из них - наемники, которых задействовали в "разборках в стиле 90-х" две группы перевозчиков, которые осуществляют пассажирские перевозки в Киевской области по маршруту Бровары-Киев.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсируют марштрутки. Билет в одну сторону -14 грн. За год это - 220 миллионов гривен. Этот рынок делят две группировки. И эти две группы посчитали, что за счет серых доходов могут нанимать, для выяснения отношений между собой, бандитов. Они назначили друг другу стрелку, как в лихие 90-е на 6.30 утра, которая закончилась стрельбой", - рассказал Аваков.

По словам Авакова президент и премьер детально ознакомлены с делом.

Причину же произошедшего глава МВД видит в непрозрачности тендеров для перевозчиков.

"Это вопрос непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти. Это вопрос соотношения интересов людей и перевозчиков, где интересы последних - выше интересов граждан", - заключил Аваков.

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, кто был участником перестрелки в Броварах.

Также, жителям города Бровары пообещали возместить ущерб, который был понесен в результате масштабной перестрелки утром в пятницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet