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Перестрелка в Броварах: Аваков обещает посадить всех виновных

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Стрельбу в Броварах полиция классифицирует, как тяжкое преступление, так как, дробь и одна из пуль попали в окна обычных жителей пригорода.
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все участники перестрелки в Броварах завтра предстанут перед судом, а после сядут в тюрьму. Об этом, в пятницу, 29 мая, глава ведомства сообщил на своей странице в Facebook

По словам Авакова из 67 участников перестрелки задержаны 28. Предъявлены обвинения по 208 статье - 22 задержаным. 

Глава ведомства сообщил также, что большинство из них - наемники, которых задействовали в "разборках в стиле 90-х" две группы перевозчиков, которые осуществляют пассажирские перевозки в Киевской области по маршруту Бровары-Киев. 

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсируют марштрутки. Билет в одну сторону -14 грн. За год это - 220 миллионов гривен. Этот рынок делят две группировки. И эти две группы посчитали, что за счет серых доходов могут нанимать, для выяснения отношений между собой, бандитов. Они назначили друг другу стрелку, как в лихие 90-е на 6.30 утра, которая закончилась стрельбой", - рассказал Аваков.  

По словам Авакова президент и премьер детально ознакомлены с делом. 

Причину же произошедшего глава МВД видит в непрозрачности тендеров для перевозчиков.

"Это вопрос непрозрачности тендеров по выделению маршрутов в областной исполнительной власти. Это вопрос соотношения интересов людей и перевозчиков, где интересы последних - выше интересов граждан", - заключил Аваков.  

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, кто был участником перестрелки в Броварах. 

Также, жителям города Бровары пообещали возместить ущерб, который был понесен в результате масштабной перестрелки утром в пятницу. 

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Теги: стрельба, арест, МВД Украины, Бровары, перестрелка, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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serg    30.05.2020, 02:25
Оценка:  0
serg
Знаю ситуацію - живу поруч. Цікаво а перевізники які ніколи не спрачували податки - теж сядуть?????
serg    30.05.2020, 02:29
Оценка:  0
serg
По камерах можна всіх знайти, потім помножити на роки- які вони барижили .... і вирахувати - скільки вони мають сплатити не сплачених податків... вони охує.ю.ть
І з цього потрібно починати розслідування конфлікту
serg    30.05.2020, 02:37
Оценка:  +1
serg
А то в нас країна подвійних стандартів: одні гарують за 10грн , з яких чистими - максимум 2 , а інші - хитра ви.ї.ба.ні- нічого не платять , бо "а шо країна зробила для мене" - і через таких таких підорів "А шо для мене" , не буде ні доріг ні хєра..... І ще якісь підори з зірочками на плечах кришуют
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