Изнасилование в Кагарлыке: в отделение наберут новых полицейских

В отделении полиции в Кагарлыке, Киевской области, вскоре появятся новые правоохранители, заявил министр МВД Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о массовой кадровой чистке в Кагарлицком отделении полициии Киевской области, где было совершено изнасилование. Об этом глава МВД, в пятницу, 29 мая, сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в отделении Нацполиции Кагарлыка во внештат вывели всего около 60 человек личного состава. Правоохранители пытаются установить причастных к преступлениям сотрудников Кагарлицкого отдела Нацполиции.

"Двое полицейских арестованы, подразделение это полностью распущено. Каждый из них выведен за штат. Это около 60-ти человек. Мы принимаем решение, кто из них мог быть причастным или хотя бы знал о совершавшемся факте. Все сотрудники дальше будут новые", - заявил Аваков.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Оба полицейских вину отрицают. Они арестованы без права выхода под залог. Следствие разыскивается еще одного вероятного соучастника преступления.

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