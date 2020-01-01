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Изнасилование в Кагарлыке: в отделение наберут новых полицейских

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В отделении полиции в Кагарлыке, Киевской области, вскоре появятся новые правоохранители, заявил министр МВД Арсен Аваков.
В Кагарлыке будут работать новые полицейские
В Кагарлыке будут работать новые полицейские

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о массовой кадровой чистке в Кагарлицком отделении полициии Киевской области, где было совершено изнасилование. Об этом глава МВД, в пятницу, 29 мая, сообщил на своей странице в Facebook.  

По его словам, в отделении Нацполиции Кагарлыка во внештат вывели всего около 60 человек личного состава. Правоохранители пытаются установить причастных к преступлениям сотрудников Кагарлицкого отдела Нацполиции.

"Двое полицейских арестованы, подразделение это полностью распущено. Каждый из них выведен за штат. Это около 60-ти человек. Мы принимаем решение, кто из них мог быть причастным или хотя бы знал о совершавшемся факте. Все сотрудники дальше будут новые", - заявил Аваков.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Оба полицейских вину отрицают. Они арестованы без права выхода под залог. Следствие разыскивается еще одного вероятного соучастника преступления.

СМИ рассказали об изнасилованной копами девушке

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Теги: Киевская область, полиция, изнасилование, Аваков, увольнение, кагарлик, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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