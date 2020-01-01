Убийство Шеремета: подозреваемые отказываются проходить детектор лжи

Такое решение приняли трое подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемые в деле убийства Павла Шеремета отказались от прохождения детектора лжи и следственных экспериментов. Об этом, в пятницу, 29 мая, Геращенко заявил в эфире программы Свобода Савика Шустера на канале Украина.

"Они игнорировали предложения пройти детектор лжи, игнорировали предложения провести следственные эксперименты. Например, пойтись тем же путем, чтобы мы могли пересмотреть еще раз. Они отказались, мы же не можем их тянуть под руки, чтобы они ходили", - заявил Геращенко

Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что полиция не фальсифицирует доказательства по делу.

"Полиция заинтересована в быстром и справедливом решении суда по существу дела. Мы уверены, что у нас достаточно оснований считать этих троих человек подозреваемыми по делу о гибели Павла Шеремета. Поэтому нам не нужно фальсифицировать доказательства, у нас есть факты. А вот то, что адвокаты подозреваемых постоянно занимаются фальсификацией, ложью, искажают обстоятельства, пытаются сделать фейковые алиби мы это показали несколько раз. Поэтому будет справедливый суд, состязательный суд", - добавил он.

Ранее в Киеве у стен МВД прошла акция протеста, в которой участвовали адвокаты фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Адвокаты Антоненко, Кузьменко и Дугарь требовали под стенами МВД у министра Авакова "открыть доказательства" их причастности к убийству Шеремета".

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