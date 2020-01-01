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Кравчук назвал самого несчастного украинского президента

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Самым счастливым президентом Украины Леонид Кравчук считает себя, так как "все попытки опорочить его оказались тщетными".
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает самым несчастным в истории страны политическим лидером - Виктора Януковича. Об этом, в пятницу, 29 мая, он заявил в интервью изданию Гордон.

"Потому что он убежал из Украины. Он по-своему, наверное, счастливый в своей личной жизни, но в политической - несчастный", пояснил экс-президент.

По его мнению, Янукович понимал свои полномочия слишком широко и бесконтрольно. При этом Кравчук считает, что тот мог бы стать хорошим премьер-министром Украины, поскольку тогда над ним бы "осуществлялся постоянный контроль".

Ранее Печерский райсуд Киева снова заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича, но на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

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Теги: Янукович, счастье, Президент Украины, Леонид Кравчук
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Источник: korrespondent.net

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