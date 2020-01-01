Правительство рассчитывает восстановить экономику за три года

Программу экономического восстановления Украины Кабмин внесет в Верховную раду уже на следующей неделе.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что программу экономического восстановления страны Кабмин отдаст в Парламент уже на следующей неделе. Об этом, в пятницу, 29 мая, глава правительства рассказал в эфире программы Свобода Савика Шустера на канале Украина.

"Верховная рада поставила задачу правительству - разработать программу стимулирования экономики для преодоления последствий Сovid-19. Эта программа была разработана правительственными аналитиками", - добавил Шмыгаль.

По его словам в программе описана топ-десятка инициатив Кабмина по стимулированию экономики Украины. В частности, среди них есть адаптивный карантин, "регуляторная гильотина", развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование налоговой системы и другие.

"Это топ-10 из 230 мероприятий, с соответствующими предусмотренными средствами на эти мероприятия. Сама программа рассчитана на три года. Весь мир сегодня не знает как будет развиваться мировой кризис, по оценкам - это будет от двух до трех лет. Документ прошел обсуждение и в правительстве, и на совещании экономического развития. Этот документ дорабатывается и на следующей неделе будет передан в Верховную раду", - добавил он.

Напомним, что ранее Кабмин принял программу стимулирования экономики. План восстановления украинской экономики представили без конкретных предложений. Полную программу обещают показать в течение нескольких дней.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о необходимости новых антикризисных мер. Украина нуждается в более экономически эффективных решениях по мере выхода из коронавирусной эпидемии.

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