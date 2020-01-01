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МОН разрешило работать внешкольным кружкам

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Окончательное решение об открытии конкретного учреждения будет принимать его учредитель или собственник.
МОН позволило с 1 июня возобновить занятия во внешкольных кружках
МОН позволило с 1 июня возобновить занятия во внешкольных кружках

Министерство образования и науки разрешило с первого июня возобновить работу учреждений внешкольного образования. Послабление касается тех регионов, где будет введено ослабление противоэпидемических мероприятий. Об этом, в пятницу, 29 мая, говорится в соответствующем письме МОН

В письмо сообщается, что проводить занятия можно в группах до десяти человек. Запрещенными остаются массовые мероприятия.

Кроме того, в этих учреждениях должны обеспечивать соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер, рекомендованных Минздравом, а также установить такой график работы, чтобы избегать скоплений детей.

Среди рекомендаций, которые Минобразования выписало для внешкольных кружков и студий: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м во время групповых занятий, придерживание масочного режима, регулярное проветривание помещений, дезинфекция поверхностей и максимальное нахождение на улице при озможности проводить занятия на свежем воздухе.

Ранее МОН разрешило ученикам профессионально-технических училищ с 1 июня выходить на практические занятия, если невозможно перенести их в дистанционный формат. 

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Теги: дети, карантин, минобразования
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Источник: korrespondent.net

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