Итоги 29 мая: Перестрелка в Броварах и войска в Миннесоте

Разборки маршрутчиков; ЧП на шахте в Кировоградской области; протесты в Миннесоте; вспышка COVID-19 среди медиков: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Перестрелка в Броварах

В ходе утренней стрельбы 29 мая в Броварах пострадали три человека. Был изъят арсенал охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Его владельцы будут лишены прав на его владение.

По предварительным данным, перестрелка началась между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины.

Позже министр МВД Арсен Аваков заявил, что все виновные будут наказаны и предположил, что “разборки в стиле 90-х” произошли по причине не прозрачных тендеров на пассажирские перевозки.

ЧП на шахте

В Кировоградской области на одной из шахт произошло ЧП, в результате которого были травмированы шесть человек. Рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых госпитализировали в больницу.

В Киеве протестовали инвесторы

В столице прошел протест обманутых инвесторов банка Аркада. Люди жаловались, что не достроены 40 домов, и 12,5 тысяч инвесторов уже полтора года не могут получить свои квартиры.

Вспышка COVID-19 среди медиков

Очаг заболеваемости COVID-19 обнаружен в хирургическом отделении Житомирской областной больницы им. Гербачевского. Инфицированы коронавирусом 22 человека, из них 16 - медработники. Также положительные тесты оказались у пяти пациентов, контактировавших с зараженными медиками.

МОН анонсировали нововведения при ВНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году будет проходить с 25 июня до 17 июля. В нынешнем году для участников ВНО вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. Также детей будут просить придерживаться социальной дистанции. Абитуриентам во время прохождения тестирования можно будет пить воду. В УЦОКО советуют также иметь при себе индивидуальные дезинфекторы и сухие салфетки.

Евросоюз одобрил выделение Украине кредита

Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине кредита на 500 млн евро. Это последний транш в рамках четвертой программы помощи (MFA).

Трамп ввел войска в Миннесоту

Президент США Дональд Трамп направил более 500 солдат национальной гвардии в город Миннеаполис, который объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми беспорядками после гибели афроамериканца при задержании полицией.

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