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Минздрав: Число новых заболевших коронавирусом снижается

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За сутки зафиксировано 393 новых случая.
Число заболевших за сутки снизилось
Число заболевших за сутки снизилось
EPA/UPG

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.

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За сутки зафиксировано 393 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 958 случаев;
  • Волынская область - 887 случаев;
  • Днепропетровская область - 933 случая;
  • Донецкая область - 158 случаев;
  • Житомирская область - 699 случаев;
  • Закарпатская область - 1171 случай;
  • Запорожская область - 440 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
  • Кировоградская область - 506 случаев;
  • м. Киев - 2904 случая;
  • Киевская область - 1556 случаев;
  • Львовская область - 1619 случаев;
  • Луганская область - 46 случаев;
  • Николаевская область - 288 случаев;
  • Одесская область - 883 случая;
  • Полтавская область - 268 случаев;
  • Ровенская область - 1680 случаев;
  • Сумская область - 168 случаев;
  • Тернопольская область - 1160 случаев;
  • Харьковская область - 1025 случаев;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 432 случая;
  • Черновицкая область - 3306 случаев;
  • Черкасская область - 401 случай;
  • Черниговская область - 159 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, сутки назад было зафиксировано 22 811 случаев коронавируса.

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Теги: коронавирус, Украина, коронавирус в Украине
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