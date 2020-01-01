Минздрав: Число новых заболевших коронавирусом снижается
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.
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За сутки зафиксировано 393 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 958 случаев;
- Волынская область - 887 случаев;
- Днепропетровская область - 933 случая;
- Донецкая область - 158 случаев;
- Житомирская область - 699 случаев;
- Закарпатская область - 1171 случай;
- Запорожская область - 440 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
- Кировоградская область - 506 случаев;
- м. Киев - 2904 случая;
- Киевская область - 1556 случаев;
- Львовская область - 1619 случаев;
- Луганская область - 46 случаев;
- Николаевская область - 288 случаев;
- Одесская область - 883 случая;
- Полтавская область - 268 случаев;
- Ровенская область - 1680 случаев;
- Сумская область - 168 случаев;
- Тернопольская область - 1160 случаев;
- Харьковская область - 1025 случаев;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 432 случая;
- Черновицкая область - 3306 случаев;
- Черкасская область - 401 случай;
- Черниговская область - 159 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, сутки назад было зафиксировано 22 811 случаев коронавируса.
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