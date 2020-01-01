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Бывшего главу набсовета Вектор Банка подозревают в краже 28 млн грн

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Деньги вкладчиков выводились путем предоставления фиктивным фирмам, связанным с руководством банка.
Вектор Банк был признан банкротам из-за действий его руководства
Вектор Банк был признан банкротам из-за действий его руководства
 
Следователи Государственного бюро расследований уведомили о подозрении бывшего председателя наблюдательного совета Вектор Банка. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила пресс-служба ГБР.
 
 
Бывший глава набсовета Вектор Банка подозревается в хищении на сумму более 28 млн грн.
 
Как выяснилось в ходе расследования, с 2015 года должностные лица банка вместе с подозреваемым выдавали кредиты подконтрольным компаниям.
 
В дальнейшем составлялись фиктивные договора купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные деньги перечислялись на счета связанных с банком фирм, переводились в наличные и присваивались участниками преступной схемы.
 

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Теги: банки, уголовное дело, расследование, хищение, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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