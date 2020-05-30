В Харькове при ДТП с полицейским авто погибли двое

Авто выехало на встречную полосу и столкнулось с полицейским Приусом.

Как сообщает Патрульная полиция Харьковской области, 30 мая около 00:20 на проспекте Московском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Daewoo Lanos и служебного авто патрульных Toyota Prius.

Читай также: ДТП в Харькове: пострадали четверо полицейских

Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся.

Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos.

В результате ДТП пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте. Патрульные получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в тройном ДТП с участием копов пострадали пять человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.