Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Только за два дня 30 000 учасников проекта уже получили свои бонусы от приобретения ювелирных изделий. Об этом рассказал Основатель компании B2B jewelry - Николай Гонта в прямом эфире на официальном канале в YouTube, пишут Факты.



Задать вопрос мог любой желающий, позвонив в прямом эфире.



Новым клиентам выплаты бесперебойно начисляются по пятницам. Участникам, которые вступили в проект ранее (до начала карантина, в связи с пандемией COVID-19) выплаты начисляются в обратном порядке. В первую очередь тем, кто осуществили покупку в марте.



Николай Гонта объяснил: «Всю прибыль магазинов компания будет реализовывать на выплаты по обязательствам. Функционирование B2B jewelry, прежде всего, зависит от продаж в магазинах. По-этому, открытие новых ювелирных салонов ускорит получение доходов и развития проекта. »



Вскоре запланировано открытие 9 новых магазинов в населенных пунктах Конотоп, Ромны, Васильков, Дрогобыч, Коростень, Нетешин, Запорожье, Чернигов, Вараш.



Сертификаты с продажи сняли. Но их, как и ранее, можно отоварить во всех ювелирных магазинах компании. Проценты по старым покупками меняются до 5-6%. Правила проекта корректируются в связи с карантинной паузой (закрытие всех магазинов более чем на два месяца - (март-начало мая)). Маркетинг и в дальнейшем будет меняться, говорит владелец компании. И уверяет, что его стратегический план и большая ответственность перед клиентами направлена на успешной выход с кризиса и длительное процветание сети магазинов B2B jewelry.



Вскоре планируется запуск теле-магазина и онлайн магазина B2B jewelry.