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Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Комментариев: 4
Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Только за два дня 30 000 учасников проекта уже получили свои бонусы от приобретения ювелирных изделий. Об этом рассказал Основатель компании B2B jewelry - Николай Гонта в прямом эфире на официальном канале в YouTube, пишут Факты.

Задать вопрос мог любой желающий, позвонив в прямом эфире.

Новым клиентам выплаты бесперебойно начисляются по пятницам. Участникам, которые вступили в проект ранее (до начала карантина, в связи с пандемией COVID-19) выплаты начисляются в обратном порядке. В первую очередь тем, кто осуществили покупку в марте.

Николай Гонта объяснил: «Всю прибыль магазинов компания будет реализовывать на выплаты по обязательствам. Функционирование B2B jewelry, прежде всего, зависит от продаж в магазинах. По-этому, открытие новых ювелирных салонов ускорит получение доходов и развития проекта. »

Вскоре запланировано открытие 9 новых магазинов в населенных пунктах Конотоп, Ромны, Васильков, Дрогобыч, Коростень, Нетешин, Запорожье, Чернигов, Вараш.

Сертификаты с продажи сняли. Но их, как и ранее, можно отоварить во всех ювелирных магазинах компании. Проценты по старым покупками меняются до 5-6%. Правила проекта корректируются в связи с карантинной паузой (закрытие всех магазинов более чем на два месяца - (март-начало мая)). Маркетинг и в дальнейшем будет меняться, говорит владелец компании. И уверяет, что его стратегический план и большая ответственность перед клиентами направлена на успешной выход с кризиса и длительное процветание сети магазинов B2B jewelry.

Вскоре планируется запуск теле-магазина и онлайн магазина B2B jewelry.

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Комментариев (4)
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Свидома-Погань    30.05.2020, 13:09
Оценка:  +1
Свидома-Погань
всегда лохов разводят когда в стране тяжело.
    30.05.2020, 12:37
Оценка:  +1
Что там за черт вопросы задает ? Кто он, откуда ? Дешевая постановка .... А у прокуроров 2019, тем временем, году которые в суд не пришли по поводу шарашкиной конторы его жены, благотворительный фонд которой принимает непосредственное участие в пирамидке B2B, появились новенькие LAnd Cruser.
Krom14    30.05.2020, 12:25
Оценка:  +1
Krom14
Еще лохи ведутся...где такие беруться
МаксимУм    30.05.2020, 12:20
Оценка:  +1
МаксимУм
Пирамидка...
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