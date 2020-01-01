Ливни в Украине: ГСЧС предупредила о подтоплении

Потепление украинцам следует ожидать только на следующей неделе, говорят синоптики. Пока что будет прохладно и дождливо.

Сильные дожди в Украине продержатся 30 и 31 мая, в реках возможно повышение уровня воды, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Читай также: Погода в Украине на 30 мая: Сильные дожди и шквальный ветер

"По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди. Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди", - говорится в сообщении.

ГСЧС также предупреждает, что 30 мая - 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая - 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Читай также: В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет

Самые сильные дожди польют на Севере Украины в субботу, 30 мая. Однако уже 31 числа на той же территории время от времени может проглянуть солнце.

В западных областях температура будет на уровне +9 +14 градусов. На Юге - от +18 до +22 градусов. Всего на территории страны температура будет колебаться от +15 до +19 градусов.

В Киеве 30 мая будет холодно и дождливо, а ближе к воскресенью будут недолгие прояснения, температура может подняться до +15 +17 градусов днем и до +10 +12 градусов ночью.

Из-за высокой влажности воздуха по ночам, утром возможны туманы, потому синоптик Наталья Диденко рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах. Потепление, по ее словам, придет в Украину только на следующей неделе.

Ранее Укргидрометцентр рассказал о погоде в Украине в июне: средняя месячная температура будет в пределах 18-22 градусов тепла, а в горных районах - 14-15 градусов тепла.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.