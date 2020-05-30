На Днепропетровщине в реке нашли мертвую женщину с грузом на ногах

Выяснилось, что так решили избавиться от тела.

29 мая местные жители обнаружили умершую женщину с привязанным к ногам шлакоблоком в реке Орель в Петриковском районе.

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Как установили полицейские, 27 мая 46-летняя жительница Каменского отдыхала в семье в одном из поселков Петриковского района. Во время застолья между ней и 35-летним хозяином возникла ссора, во время которой мужчина избил женщину по голове. Затем, по словам подозреваемого, потерпевшая легла отдыхать, а на следующий день он обнаружил ее умершей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина привязал к телу шлакоблок, загрузил его в автомобиль и выбросил в реку.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемого в убийстве установили и доставили в Петриковское отделение полиции. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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