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На Днепропетровщине в реке нашли мертвую женщину с грузом на ногах

Комментариев: 2
Выяснилось, что так решили избавиться от тела.
Тело нашли местные жители
Тело нашли местные жители
dp.npu.gov.ua

29 мая местные жители обнаружили умершую женщину с привязанным к ногам шлакоблоком в реке Орель в Петриковском районе.

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Как установили полицейские, 27 мая 46-летняя жительница Каменского отдыхала в семье в одном из поселков Петриковского района. Во время застолья между ней и 35-летним хозяином возникла ссора, во время которой мужчина избил женщину по голове. Затем, по словам подозреваемого, потерпевшая легла отдыхать, а на следующий день он обнаружил ее умершей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина привязал к телу шлакоблок, загрузил его в автомобиль и выбросил в реку.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемого в убийстве установили и доставили в Петриковское отделение полиции. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром на ходу сгорел рейсовый автобус.

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Теги: убийство, Днепропетровская область
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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    30.05.2020, 12:32
Оценка:  -2
В0ЛАНД
Убийства не было.Было максимум нанесение тяжких телесных,повлекших смерть потерпевшей.И то если он не"ветеран вийни с Расиий",если да,то признают потерпевшим,сказав что эта женщина его хотела оглушить этим шлакоблоком и задушить цепью,но запуталась и упала в реку...
bugrov3    30.05.2020, 13:20
Оценка:  +4
bugrov3
долбоёбопровокаторская гнида. пшла на куй недоносок, накуй ублюдоидиёт.
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