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Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины

Комментариев: 7
Новый меморандум содержит общие положения о направлении дальнейшей экономической политики.
Шмыгаль пообещал не повышать пенсионный возраст ради нового кредита МВФ
Шмыгаль пообещал не повышать пенсионный возраст ради нового кредита МВФ
kmu.gov.ua
 
Международный валютный фонд не выдвигал властям Украины конкретных условий предоставления нового кредита. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.
 
 
"Программа не требует от нас и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", - сказал он. 
 
Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине и будут происходить, несмотря на кризисные явления, подчеркнул премьер.
 
Он также опроверг сообщения СМИ о том, что одним из условий для нового кредита является очередное повышение пенсионного возраста в Украине.
 
"Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", - заявил глава правительства.
 
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ поступит в страну уже 5-6 июня. На первом этапе Украина получит 1,9 млрд долларов.

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Теги: МВФ, реформы, пенсионная реформа, кредит, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ЗовПрироды    30.05.2020, 14:12
Оценка:  -8
ЗовПрироды
Очередгная брехня от клоунской власти. МВФу пофиг какой в Украине пенсионный возраст, лиш бы кредиты отдавали. К тому же разграбили пенсионный фонд во время правления клоуна ЗЕ. Теперь дыру в фонде пытаются залатать за счет лохов, которые голосовали за квартальный цирк.
ЗовПрироды    30.05.2020, 14:13
Оценка:  -9
ЗовПрироды
73% баранов не жаль, они сделали сами себя вместе Но пострадают от клоунских горе-реХворм и нормальные люди.
В0ЛАНД    30.05.2020, 12:50
Оценка:  +5
В0ЛАНД
Шмаркаль бы просто сказал что МВФ-реальная власть в нашей"независимой"недос тране.Но видимо МВФ говорить этого не требует,что в принципе ничего не меняет.Последние 6+ лет независимость лишь декларируется,но её нет и в помине.
ВасяизИваново    30.05.2020, 14:02
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Что ты такое говоришь, разве Майдан не поднял Украину с колен, разве не сделал Украинцев Нерабами?
ЗовПрироды    30.05.2020, 14:07
Оценка:  -8
ЗовПрироды
вланд и васек из иванова - пока ты тут трындиш, твоя вонючая на россия продолжает свой развал по сценарию СССР. займись чем то полезным. Например сухари на суши. Рухнет кремлевский мордор внезапно и кормить вас после всего никто не будет.
ТТ69    30.05.2020, 14:08
Оценка:  +1
ТТ69
скорей неробами
ЗовПрироды    30.05.2020, 14:15
Оценка:  -9
ЗовПрироды
ТТ69 - неробы - это жители на россии.
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