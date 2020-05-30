Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины

Новый меморандум содержит общие положения о направлении дальнейшей экономической политики.

Международный валютный фонд не выдвигал властям Украины конкретных условий предоставления нового кредита. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

"Программа не требует от нас и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира", - сказал он.

Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине и будут происходить, несмотря на кризисные явления, подчеркнул премьер.

Он также опроверг сообщения СМИ о том, что одним из условий для нового кредита является очередное повышение пенсионного возраста в Украине.

"Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", - заявил глава правительства.

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