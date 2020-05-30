На Харьковщине нашли склад российских сигарет на 1,2 млн гривен

Склад устроили в гаражах.

29 мая в гаражных помещениях в с. Гатище Волчанского района во время обыска правоохранители обнаружили более 30 000 пачек сигарет российского производства.

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Нелегальную сделку с табачными изделиями разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда.Обыски провела межведомственная группа пограничников Харьковского отряда с поддержкой мобильного подразделения “Дозор“, сотрудников СБУ и Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Обнаруженные табачные изделия были без марок акцизного сбора. На их упаковках отмечалось, что они произведены на ростовской табачной фабрике.

Накануне пограничниками был выявлен факт противоправной деятельности на государственной границе. При проведении специальных мероприятий по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности, оперативными сотрудниками Харьковского отряда было установлено место накопления товаров, незаконно перемещенных из России в Украину вне установленных пунктов пропуска.

Выявлении сигареты, общая стоимость которых по предварительной оценке составляет более 1 200 000 гривен, доставлены в пограничное подразделение решению суда о наложении ареста на товар. Продолжаются мероприятия документирования преступной деятельности и установление круга причастных к ней лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики изъяли почти 100 тонн поддельного алкоголя в четырех областях.

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