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Опрос: украинцев не устраивают существующие налоги

Комментариев: 7
Каждый пятый участник опроса считает грабежом существующий уровень налоговой нагрузки в стране.
Большинство считает справедливым отдавать государству не более 10% дохода
Большинство считает справедливым отдавать государству не более 10% дохода
Корреспондент.net
 
Только 1% опрошенных считает справедливым нынешний уровень налогообложения в Украине. Такие результаты получены в ходе соцопроса, проведенного в мае Центром социально-экономических исследований.
 
 
При этом 49,4% граждан негативно относятся к уплате налогов. Из них 29,2% рассматривают налоговые отчисления как откуп от государства, который надо отдать за право пользоваться остальными заработанными деньгами.
 
Грабежом считают налоги 20,2%. Среди опрошенных 36,5% не смогли сказать, на что тратится большая часть налогов. Но 13% считают налоги платой граждан за услуги государству, вкладом в общее дело - 29,9%. 
 
Справедливым налогообложением 52% украинцев считает отдавать около 10% дохода, еще 17% готовы отдавать государству около 25% доходов, а вообще 6% не готовы платить налоги.
 
В ходе исследования опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,2%.
 
Как сообщалось ранее, в Украине появился новый налог на продажу автомобилей. Отныне при продаже третьего за год автомобиля нужно заплатить 18% налогов, тогда как ранее было 5%.

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Теги: налоги, соцопросы, украинцы, опрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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nahроs!аn    30.05.2020, 13:57
Оценка:  +5
nahроs!аn
для полного счастья надо увеличить педрильский налог на войну с Донбассом
ЗовПрироды    30.05.2020, 14:26
Оценка:  -10
ЗовПрироды
Вы же тогда от горя повеситесь на своем дер_ьмовом подмосковье
ЗовПрироды    30.05.2020, 13:29
Оценка:  -11
ЗовПрироды
Налоги у нас примерно такие же как в ЕС. Ничего особеного нет. Налоги надо платить, если мы не хотим превратиться в африканский бантутстан. Любителям велосипедного клоуна этого конечно не понять. У 73% населения страны мозги не развиты и напрочь отсутствует причинно следственная связь.
Свидома-Погань    30.05.2020, 13:36
Оценка:  0
Свидома-Погань
Федорыч вернись.Прости нас
ЗовПрироды    30.05.2020, 13:47
Оценка:  -11
ЗовПрироды
Он у вас на вашей вонючей россии живет, где то на москве на рублевке. Рядом с коттеджем сдохшего капзона.
Свидома-Погань    30.05.2020, 13:07
Оценка:  0
Свидома-Погань
Федорыч вернись.Прости нас.
ЗовПрироды    30.05.2020, 13:26
Оценка:  -11
ЗовПрироды
Он у вас на вашей вонючей россии живет, где то на москве на рублевке.
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