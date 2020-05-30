Опрос: украинцев не устраивают существующие налоги

Каждый пятый участник опроса считает грабежом существующий уровень налоговой нагрузки в стране.

Только 1% опрошенных считает справедливым нынешний уровень налогообложения в Украине. Такие результаты получены в ходе соцопроса, проведенного в мае Центром социально-экономических исследований.

При этом 49,4% граждан негативно относятся к уплате налогов. Из них 29,2% рассматривают налоговые отчисления как откуп от государства, который надо отдать за право пользоваться остальными заработанными деньгами.

Грабежом считают налоги 20,2%. Среди опрошенных 36,5% не смогли сказать, на что тратится большая часть налогов. Но 13% считают налоги платой граждан за услуги государству, вкладом в общее дело - 29,9%.

Справедливым налогообложением 52% украинцев считает отдавать около 10% дохода, еще 17% готовы отдавать государству около 25% доходов, а вообще 6% не готовы платить налоги.

В ходе исследования опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Как сообщалось ранее, в Украине появился новый налог на продажу автомобилей. Отныне при продаже третьего за год автомобиля нужно заплатить 18% налогов, тогда как ранее было 5%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet