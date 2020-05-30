Перестрелка в Броварах: полиция нашла заказчиков

Суд 30 мая избирает меру пресечения для 21 задержанного участника разборок. Прокуратура требует два месяца ареста.

Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах Киевской области, включая заказчиков, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook 30 мая.

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"Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся. Всех найдем и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - написал он.

Геращенко уточнил, что в субботу суд избирает меру пресечения для 21 задержанного участника разборок в Броварах. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Он также опубликовал работу спецподразделения полиции КОРД по задержанию одной из группировок.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошли разборки в духе 90-х годов: две группировки делили пригородные маршруты с оружием. Всего в перестрелку участвовали около 100 человек, трое получили ранение.

Полиция открыла несколько производств по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство двух и более лиц.

Ранее Геращенко рассказал об участниках перестрелки в Броварах. Также, жителям города Бровары пообещали возместить ущерб, который был понесен в результате масштабной перестрелки.

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