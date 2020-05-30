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Суд начал арестовывать участников перестрелки в Броварах

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Сегодня суд изберет меры пресечения 21 участнику перестрелки - остальным пока не вручили подозрение.
Пока задержаны 28 из 67 участников перестрелки
Пока задержаны 28 из 67 участников перестрелки
Игорь Мосийчук в Телеграмм

Броварской суд в субботу, 30 мая, арестовал на 60 суток без права внесения залога первого участника перестрелки в Броварах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Киевской области Виталину Грохольскую.

Она напомнила, что задержаны 28 участников перестрелки, но меру пресечения сегодня изберут только 21 из них - остальным еще не вручили подозрение.

Также она отметила, что подозреваемых арестовывают по статье хулиганство с применением оружия.

"По санкции этой статьи им грозит наказание от 3 до 7 лет. Это санкция, но потом еще будет продолжаться суд. Всего открыто четыре производства", - добавила Грохольская.

Напомним, накануне утром в Броварах произошла масштабная перестрелка, в которой участвовали до 70 человек. Были ранены три человека.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба произошла из-за коррупционных схем в распределении пригородных маршрутов между перевозчиками в Киевской области.

Замглавы МВД Антон Геращенко сегодня сообщил, что кроме 67 участников перестрелки полиция также установила заказчиков разборки.

 

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Теги: суд, стрельба, арест, Бровары, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ+    30.05.2020, 18:42
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
.банные законники, арестовывают гопников; арестовыайте владельцев транспортных компаний организовавших безпредел и организаторв непрозрачных тендеров. Как всегда все куплено и продано.
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