Суд начал арестовывать участников перестрелки в Броварах
Броварской суд в субботу, 30 мая, арестовал на 60 суток без права внесения залога первого участника перестрелки в Броварах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Киевской области Виталину Грохольскую.
Она напомнила, что задержаны 28 участников перестрелки, но меру пресечения сегодня изберут только 21 из них - остальным еще не вручили подозрение.
Также она отметила, что подозреваемых арестовывают по статье хулиганство с применением оружия.
"По санкции этой статьи им грозит наказание от 3 до 7 лет. Это санкция, но потом еще будет продолжаться суд. Всего открыто четыре производства", - добавила Грохольская.
Напомним, накануне утром в Броварах произошла масштабная перестрелка, в которой участвовали до 70 человек. Были ранены три человека.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба произошла из-за коррупционных схем в распределении пригородных маршрутов между перевозчиками в Киевской области.
Замглавы МВД Антон Геращенко сегодня сообщил, что кроме 67 участников перестрелки полиция также установила заказчиков разборки.
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