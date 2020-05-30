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Патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе

Комментариев: 7
Представители наблюдательной миссии не смогли определить направление стрельбы и тип вооружения.
Жертв и пострадавших в результате обстрела нет
Жертв и пострадавших в результате обстрела нет
osce.org

Неизвестные вооруженные формирования в пятницу, 29 мая, обстреляли патруль миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ.

По ее данным, инцидент произошел на блокпосту в районе поселка Золотой Луганской области, который находится на территории, неподконтрольной официальным украинским властям.

"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии", - говорится в сообщении.

Патруль ОБСЕ не смог определить тип примененного вооружения и направление огня. После обстрела сепаратисты убрали заграждения и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в Луганске. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщалось, ранее патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста "ДНР" неподалеку от Донецка. Наблюдатели слышали взрывы и почувствовали ударную волну от них на расстоянии 300-400 метров от блокпоста.

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Теги: донбасс, ОБСЕ, обстрел, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Muzobozz    30.05.2020, 17:40
Оценка:  -26
Muzobozz
ВОЛАНД прав.Статья на БМ от 24 марта 2015 года:"На Донбассе Новая почта будет требовать чеки из-за мародёров".
ЗаелоПластинку    30.05.2020, 18:30
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Как забавно наблюдать, когда Антибес под аккаунтом Muzobozz "подтверждает" слова Антибеса под ником В0ЛАНД
WTF2wtf    30.05.2020, 19:23
Оценка:  +3
WTF2wtf
Шизоид-многостаночник путинский,
ты сам с собой решил пообщаться???
У тебя обострение, конченое?
Нахyй скачи, шавка оккупантов и убийц из раши ...
БРОКЕР_666    30.05.2020, 17:17
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
волант
иди нахyй, пид0р гнойный
В0ЛАНД    30.05.2020, 16:44
Оценка:  -27
В0ЛАНД
Неизвестные?Очень странно.Эти же"неизвестные"в 2014-м тысячами убивали мирных людей на Донбассе,а затем Новой почтой отправляли награбленное имущество этих убитых к себе домой,преимущественно на Западленщину.Даже Говномир писал об этом.
WTF2wtf    30.05.2020, 19:28
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos=Muzobozz- Tratarog-Антибес-Антибот- Антираб-СерыйКыць- КудлатыйКыць-ФайныйДрузяка-Укра инаЦэБурунди-ВолодяГрОЙсман-Вла димирИльич-РобинГуд-СпасительМа ккейн-НеистовыйГун-ГунВсемогущи й-Хайрабаза-Предаторр-Простакк- Негорро (и т.д.),
тебе только нахyй скакать,
штатный быдлобот оккупантов из раши
WTF2wtf    30.05.2020, 19:38
Оценка:  +3
WTF2wtf
"Ихтамнет" , "танки из шахт" - просто тупые набросы от главы российских оккупантов для дебилов в самой россии ...
Все известно и понятно - это российская оккупация, это путинская война на украинской земле ...
Украина на россию не нападал и не ведет войну где-то под оккупированным Краснодаром!!!
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