Патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе

Представители наблюдательной миссии не смогли определить направление стрельбы и тип вооружения.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет osce.org

Неизвестные вооруженные формирования в пятницу, 29 мая, обстреляли патруль миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ.

По ее данным, инцидент произошел на блокпосту в районе поселка Золотой Луганской области, который находится на территории, неподконтрольной официальным украинским властям.

"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии", - говорится в сообщении.

Патруль ОБСЕ не смог определить тип примененного вооружения и направление огня. После обстрела сепаратисты убрали заграждения и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в Луганске. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщалось, ранее патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста "ДНР" неподалеку от Донецка. Наблюдатели слышали взрывы и почувствовали ударную волну от них на расстоянии 300-400 метров от блокпоста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet