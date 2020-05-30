Патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе
Неизвестные вооруженные формирования в пятницу, 29 мая, обстреляли патруль миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ.
По ее данным, инцидент произошел на блокпосту в районе поселка Золотой Луганской области, который находится на территории, неподконтрольной официальным украинским властям.
"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии", - говорится в сообщении.
Патруль ОБСЕ не смог определить тип примененного вооружения и направление огня. После обстрела сепаратисты убрали заграждения и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в Луганске. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Как сообщалось, ранее патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста "ДНР" неподалеку от Донецка. Наблюдатели слышали взрывы и почувствовали ударную волну от них на расстоянии 300-400 метров от блокпоста.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ты сам с собой решил пообщаться???
У тебя обострение, конченое?
Нахyй скачи, шавка оккупантов и убийц из раши ...
иди нахyй, пид0р гнойный
тебе только нахyй скакать,
штатный быдлобот оккупантов из раши
Все известно и понятно - это российская оккупация, это путинская война на украинской земле ...
Украина на россию не нападал и не ведет войну где-то под оккупированным Краснодаром!!!