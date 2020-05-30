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В Праге обвиняют граждан Беларуси и Чехии за войну на Донбассе

Комментариев: 6
Двум гражданам выдвинуты обвинения в пособничестве террористам.
Двух граждан Чехии и Беларуси обвиняют в пособничестве террористам
Двух граждан Чехии и Беларуси обвиняют в пособничестве террористам
EPA/UPG

Прокурор Праги предъявил обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Это граждане Беларуси и Чехии, которые воевали против Украины в 2017 году. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. 

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"Прокурор г. Прага Марек Бодлак сообщил о выдвижении обвинения гражданину Чехии и гражданину Беларуси, постоянно проживающему в Чехии, по ст. 311 Уголовного кодекса "террористический акт" за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет",  - сказано на странице дипломата.

Также в посте выложены официальные документы, подтверждающие обвинение. 

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия депортировала четырех жителей дома российского дипкорпуса.

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Теги: Чехия, Прага, Донбасс, война
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Комментариев (6)
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WTF2wtf    30.05.2020, 19:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
А сколько в Чехии всего уже осуждено путинских боевиков, воевавших против Украины?
Раньше вроде Молдова больше всех этих утырков сажала?
Muzobozz    30.05.2020, 17:32
Оценка:  -25
Muzobozz
Террористический акт?Спасибо,посмеялся!Адвокаты этих потерпевших разнесут этих клоунов со стороны обвинения простой просьбой предоставить список всех"террористических актов"на Донбассе.И кем именно эти случаи были признаны такими актами.
advokit    30.05.2020, 18:32
Оценка:  +4
advokit
Слушай петушок, клоун тут твоя мамаша! Решила пошутить и вилупился вафлак в твоем обличии!
WTF2wtf    30.05.2020, 19:13
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдло оккупантов из раши многостаночное,
твой бессмысленный тупой срач давно не читают - просто набор тупой срани от шизоидного наци-укринофоба ...
Тебе только нахyй скакать ...
WTF2wtf    30.05.2020, 19:17
Оценка:  +2
WTF2wtf
Формально россия ведь так и не признает ведения войны против Украины и оккупации Крыма с Донбассом ... и любой обстрел со стороны путинских боевиков за 6 лет войны можно трактовать как террористический акт.
WTF2wtf    30.05.2020, 19:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
Вопрос только в том, почему порядка 40тыс террористов наняты россией, полностью вооружены россией (включая тяжелые вооружения, ПВО, новые армейские средства РЭБ и т.д.), почему всей этой группировкой террористов командуют исключительно кадровые российские офицеры (присылаемые по ротации из россии) ?
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