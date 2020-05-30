В Праге обвиняют граждан Беларуси и Чехии за войну на Донбассе

Двум гражданам выдвинуты обвинения в пособничестве террористам.

Двух граждан Чехии и Беларуси обвиняют в пособничестве террористам EPA/UPG

Прокурор Праги предъявил обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Это граждане Беларуси и Чехии, которые воевали против Украины в 2017 году. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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"Прокурор г. Прага Марек Бодлак сообщил о выдвижении обвинения гражданину Чехии и гражданину Беларуси, постоянно проживающему в Чехии, по ст. 311 Уголовного кодекса "террористический акт" за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет", - сказано на странице дипломата.

Также в посте выложены официальные документы, подтверждающие обвинение.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия депортировала четырех жителей дома российского дипкорпуса.

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