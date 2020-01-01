Открытие нового корпуса Охматдета отложили

Новый корпус больницы строят с перерывами с 2011 года. В начале зимы расходы увеличили на 200 миллионов.

Из-за пандемии коронавируса пришлось отложить открытие нового корпуса детской клиники Охматдет. Корпус собирались открыть 1 июня, но решили перенести на конец июля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания в субботу, 30 мая.

Как сообщается, в корпусе уже закончили основные строительные работы.

"Мы обещали отделения в июне. Понимаем - коронавирус и здесь подпортил нам планы. Однако нужно современное отделение Охматдета открыть летом", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Президенту сообщили, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, потому что находятся в стадии ремонта.

Строительство нового корпуса Охматдета началось еще в 2011 году, но было остановлено в 2013 году. Работы возобновились в 2016 году, и в 2018 году открыли первый комплекс больницы.

В Декабре прошлого года Верховная Рада увеличила на 200 млн расходы на строительство больницы Охматдет.

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