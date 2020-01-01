Укрзализныця запускает поезда западного направления

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах в соответствии с постановлением Кабинета министров.

Железнодорожный госмонополист ПАО Укразализныця открыла продажу билетов на шесть поездов дальнего следования в западном направлении в рамках смягчения карантинных ограничений в стране. Об этом в субботу, 30 июня, сообщили в компании.

Читай также: Половина мест и старые цены. Как запустят поезда Отмечается, что с 4 июня начинают курсировать поезда №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка. Они будут ходить из Ивано-Франковска по четным числам, из Константиновки по нечетным. Отмечается, что с 4 июня начинают курсировать поезда №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка. Они будут ходить из Ивано-Франковска по четным числам, из Константиновки по нечетным.

Ежедневно будут ходить поезда №7/8 Киев - Ивано-Франковск и №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №29/30 Киев – Ужгород, №772/771 Хмельницкий - Киев.

Поезд №98/97 Ковель - Киев возобновляет движение из Ковеля с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным.

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования, отмечают в УЗ. При этом в соответствии с постановлением Кабинета министров продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

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