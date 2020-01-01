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Укрзализныця запускает поезда западного направления

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Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах в соответствии с постановлением Кабинета министров.
В общей сложности запускается 35 поездов дальнего следования
В общей сложности запускается 35 поездов дальнего следования
uz.gov.ua
Железнодорожный госмонополист ПАО Укразализныця открыла продажу билетов на шесть поездов дальнего следования в западном направлении в рамках смягчения карантинных ограничений в стране. Об этом в субботу, 30 июня, сообщили в компании.
 

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Отмечается, что с 4 июня начинают курсировать поезда №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка. Они будут ходить из Ивано-Франковска по четным числам, из Константиновки по нечетным.
 
Ежедневно будут ходить поезда №7/8 Киев - Ивано-Франковск и №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №29/30 Киев – Ужгород, №772/771 Хмельницкий - Киев. 
 
Поезд №98/97 Ковель - Киев возобновляет движение из Ковеля с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным.
 
С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования, отмечают в УЗ. При этом в соответствии с постановлением Кабинета министров продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. 
 
Как сообщалось, Укрзализныця с 1 июня возобновит движение 214 пригородных поездов в 10 областях – там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. 
 
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Теги: Укрзалізниця, железная дорога, карантин, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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