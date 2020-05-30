Семья Зеленских заработала 28 миллионов за год

Президент за день до окончания срока подачи деклараций опубликовал информацию о доходах за прошлый год.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 30 мая, обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год.

Читай также: Зеленский подписал закон о налоговых льготах для медиков и бизнеса Так, за прошлый год доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 грн. Налогов они уплатили на сумму 3 миллиона 600 000 гривен.

Отмечается, что с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату исключительно в Госуправлении делами. На посту президента за прошлый год он заработал 208 787 грн.

При этом отмечается, что у жены Зеленского Елены зарплата выросла.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 000 гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшее его жене.

Читай также: Вакарчук подал декларацию за 2019 год Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривны. Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тысяч 144 гривны.

Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Также Президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

При этом он продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки Слуга народа на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки Вечерний квартал составляет 45,810 млн гривен. Стоимость торговой марки Рассмеши комика составила 14,65 млн гривен. На основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 000 гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также семья Зеленских получила 3 миллиона 200 тысяч гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен. Заем был возвращен к концу года.

Отмечается, что за прошлый год Зеленский потратил 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен.

Поездка Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

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