На модернизации воинской части украли 19 миллионов - СБУ

Во время выполнения контракта менеджмент фирмы-подрядчика присвоил почти половину выделенных средств.

Командиру части сообщено о подозрении в халатности СБУ

При строительстве инжинерных сооружений одной из воинских частей Винницкой области украли 19 миллионов гриве, сообщает СБУ в субботу, 30 мая.

Отмечается, что в рамках договора на 41 млн грн, заключенного в 2017 году с Минобороны, коммерческая структура должна была осуществить модернизацию части.

"По версии следствия, во время выполнения контракта менеджмент фирмы присвоил более 19 млн грн бюджетных средств. Коммерсанты не выполнили значительную часть работ, предусмотренных договором, и поставили строительные материалы в меньших объемах", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в воинской части обнаружили документацию, доказывающую проведение махинации.

В рамках уголовного дела командиру воинской части сообщено о подозрении по статье халатное отношение к военной службе (ч.3 ст.425).

Организатору преступной группы, одному из исполнителей и двум сообщникам сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенного организованной группой (ч.5 ст.191 и ч.2 ст.209).

Еще одному из исполнителей сообщено о подозрении за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенные организованной группой и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366).

Ранее сообщалось, что в ходе проверки в воинской части на Львовщине выявили хищение бронемашин.

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