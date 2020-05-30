Из Польши депортировали 33 украинца

Они пытались пересечь границу с Чехией.

В среду, 27 мая, сотрудники пограничной службы из Згожелеца, патрулирующие "зеленую границу", остановили четыре автобуса в Воля Соколовска (Любаньский повят), которые направлялись в Чешскую Республику. Водители вели авто в обход пограничного и санитарного контроля. В ходе проверки выяснилось, что 33 гражданина Украины в возрасте от 20 до 60 лет и двух чехов в возрасте от 45 до 60 лет пытались проехать в автобусах чешскими и польскими номерами.

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В результате проведенных проверок сотрудники Пограничной службы выявили, что граждане Украины легально прибыли в Польшу 25 и 27 мая через пограничный переход с Украиной и в соответствии с применимыми правилами теперь должны находиться в карантине.

Комендант ПСЖ в Згожелеце аннулировал национальные визы с правом работать для иностранцев и вынес решение каждому из них, на основании которого украинцы должны теперь покинуть Польшу. В то же время было принято решение о временном запрете на въезд на территорию Республики Польша и других шенгенских государств.

Украинцы также были наказан штрафами за попытку пересечь границу вопреки правилам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в ДТП погиб украинец.

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