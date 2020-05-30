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Из Польши депортировали 33 украинца

Комментариев: 1
Они пытались пересечь границу с Чехией.
Украинцев депортировали из Польши
Украинцев депортировали из Польши
EPA/UPG

В среду, 27 мая, сотрудники пограничной службы из Згожелеца, патрулирующие "зеленую границу", остановили четыре автобуса в Воля Соколовска (Любаньский повят), которые направлялись в Чешскую Республику. Водители вели авто в обход пограничного и санитарного контроля. В ходе проверки выяснилось, что 33 гражданина Украины в возрасте от 20 до 60 лет и двух чехов в возрасте от 45 до 60 лет пытались проехать в автобусах чешскими и польскими номерами.

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В результате проведенных проверок сотрудники Пограничной службы выявили, что граждане Украины легально прибыли в Польшу 25 и 27 мая через пограничный переход с Украиной и в соответствии с применимыми правилами теперь должны находиться в карантине.

Комендант ПСЖ в Згожелеце аннулировал национальные визы с правом работать для иностранцев и вынес решение каждому из них, на основании которого украинцы должны теперь покинуть Польшу. В то же время было принято решение о временном запрете на въезд на территорию Республики Польша и других шенгенских государств.

Украинцы также были наказан штрафами за попытку пересечь границу вопреки правилам. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в ДТП погиб украинец.

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Комментариев (1)
Muzobozz    30.05.2020, 17:59
Оценка:  -21
Muzobozz
Наши тупые рогули видимо так и не осознали что ЕС-это не наша гибнущая недострана,в ЕС"подмазать"не получится.Там есть Законы и они работают для всех одинаково.Так что возвращайтесь"до дому",тупое стадо и"подмазывайте"здесь хоть до усрачки!Бугагагагагага!
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