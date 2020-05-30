В Ровенской области со стрельбой задержали пьяного водителя

Задержанный оказался ранее неоднократно судимым и свыше 10 раз штрафовался за нарушения ПДД.

Полицейский патруль применил табельное огнестрельное оружие в ходе конфликта с пьяным водителем Mazda 6, нарушившим правила дорожного движения в городе Вараш. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщило главное управление Национальной полиции в Ровенской обл.

По его данным, инцидент произошел вечером в четверг, 28 мая, Находившийся за рулем 39-летний местный житель демонстративно вышел из авто, не выполнив законные требования полицейских предъявить документы и остановиться.

Он направился во двор ближайшего дома к 35-летнему местному жителю, который подошел с собакой породы Кане-корсо. Замечания о необходимости одеть поводок и намордник псу его владелец проигнорировал.

В свою очередь, водитель Mazda подошел к собаке и скомандовал: "Чужие. Взять!". Собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, вынужденного выстрелить в нее для самозащиты. Пуля травмировала собаке лапу.

После этого началась драка, в ходе которой владелец собаки бил полицейского поводком с металлическим ошейником, а водитель бил и пытался отобрать пистолет.

Полицейский был вынужден выстрелить в ногу владельцу собаки. Надеть наручники на него удалось только после применения слезоточивого газа. Сам водитель Mazda в это время сбежал, через некоторое время его задержали.

Отмечается, что ранее он был судим за грабеж, разбой и наркоторговлю, также более 10 раз штрафовался за нарушение правил дорожного движения.

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Как сообщалось, в городе Барышевка под Киевом в ночь на воскресенье, 5 мая, прозвучали выстрелы, в результате чего был ранен по меньшей мере один человек. По неподтвержденной информации, целью нападения мог быть глава местного отделения полиции.

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