Погода в Украине на 31 мая: Грозы и ливни

На всей территории страны ожидаются дожди.

Погода в субботу, 31 мая, в Украине не изменится. Сильные ливни и шквальный ветер ожидаются во всех областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +18 градусов тепла, ночью от +9 до +12;

На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +10… +12;

В центральных областях температура днем +17… +21, ночью от +9 до +12;

На востоке страны днем от +20 до +23, ночью от +10 до +12;

На юге Украины днем от +20 до +23 градусов, ночью от +10 до +13;

В Крыму днем +21… +23, ночью +10… +12;

В Киеве днем +16… +18, ночью +10… +12.

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По словам синоптика Натальи Диденко в воскресенье, 31 мая, самая низкая температура ожидается в западных областях, +12… +16 градусов.

В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов.

Понедельник-вторник будут даже холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть в атмосферы - ожидается ощутимое потепление.

Циклон Izolde сейчас - над Украиной. Будет завтра изворачиваться, как и положено циклону, против часовой стрелки и направлять голову на западную нашу подушку. Но это не значит, что дожди будут идти только в западных областях.



31-го мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины.



Немного растянет в воскресенье облака на севере, через Черкасскую в Одесскую область - можно прогуляться, но не без зонта))



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