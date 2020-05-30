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Генпрокурор предложила украинцам определиться с делами Майдана

Комментариев: 10
Общество не совсем готово сейчас услышать правду о том, что действительно происходило в Киеве в январе-феврале 2014 года.
Следствие сталкивается с давлением со стороны активистов
Следствие сталкивается с давлением со стороны активистов
pravda.com.ua
 
Украинское общество должно определиться в своем отношении к событиям января-февраля 2014 года в Киеве и преступлениям, совершенным в ходе протестов. Такое мнение вечером в пятницу, 29 мая, выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.
 
 
По ее словам, общество не совсем готово сейчас услышать правду о том, что действительно происходило.
 
"Что касается дел Майдана - нужно, наверное, сделать такой гражданский договор. Или мы хотим знать правду и воспринимаем ее, или давайте мы не будем заниматься декларациями", - заявила она. 
 
Генпрокурор подчеркнула, что расследования убийств активистов и милиционеров, совершенных во время Евромайдана, ведутся объективно. 
 
"Правоохранители не занимают чью-либо сторону, они проводят расследование. Они не могут замалчивать. Мы получим ответы, следствие продвигается. Потому что правоохранители сейчас идут ровно, держат сторону закона", - сказала она.
 
По словам генпрокурора, следствие сталкивается с определенным давлением в рамках дел Майдана. 
 
"Мы очень продвинулись в этих делах. Если даже посмотреть сайты ГБР и Офиса генпрокурора - сколько выдается подозрений, составляется обвинительных актов. Динамика колоссальная, но готово ли общество получить эту динамику? И что мы видим? Тут вы задержали омеговца - поднимается бунт, задержали человека, причастного к другим событиям — снова поднимается бунт. Когда гражданское общество берет на себя функции прокурора, адвоката и бога – сложно работать. Но работа идет", - резюмировала она. 
 
Как сообщалось, ранее экс-прокурору объявили о подозрении за задержания евромайдановцев. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

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Теги: Генпрокуратура, уголовное дело, майдан, расследование, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Свидома-Погань    30.05.2020, 19:50
Оценка:  -20
Свидома-Погань
Кто спонсировал,кто расстреливал и когда посадят виновных..ВСЕ,больше ничего я не хочу знать.
    30.05.2020, 19:48
Оценка:  -1
Че за бред ? Давай уже говори про кровавого пастора и Яценюка .. А а а Крым всегда был рюский, всегда.. Папа грек, а мама немка
bertal    30.05.2020, 18:40
Оценка:  -1
bertal
Да, рабам и не надо знать правды. Берите пример с Америки, убили негра и пол страны вышло на улицы. А у нас ?- моя хата с краю. Быдло как были так и помрете
ЗаелоПластинку    30.05.2020, 19:04
Оценка:  -2
ЗаелоПластинку
Ты бы определялся уже. То за, то против
bertal    30.05.2020, 19:12
Оценка:  0
bertal
пошла на х.... российская прокладка
ЗаелоПластинку    30.05.2020, 19:52
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Майдан - это и есть "моя хата НЕ с краю". Но на сколько я помню, ты к нему не очень хорошо относился. Поэтому и написал. А чего ты на меня наезжаешь, я вообще не понял.
СливнойБачок    30.05.2020, 18:36
Оценка:  0
СливнойБачок
Она так усердно занимается расследованиями,что убрала все книги с полок, на фотке. А то, не дай бог ,прочитает книгу и научится как правильно работать.
БЕЗУМЕЦ+    30.05.2020, 18:30
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ+
Народ Украины и без этой курицы знает правду. Свою "рыговскую" правду пусть засунит себе в жо пу.
Muzobozz    30.05.2020, 18:20
Оценка:  -28
Muzobozz
Судя по этому заявлению,правды о Майдане за время нахождения во власти Педи Пидopoшенко не было.В нормальных странах просто говорят правду,а не спрашивают нужна ли эта правда,или нет.Но мы живём в недостране,которой управляют извне.Поэтому всё логично.
MykRom    30.05.2020, 19:21
Оценка:  0
MykRom
Т.Е. истина в Венедиктовой, а не в вине.
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