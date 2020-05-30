Генпрокурор предложила украинцам определиться с делами Майдана

Общество не совсем готово сейчас услышать правду о том, что действительно происходило в Киеве в январе-феврале 2014 года.

Украинское общество должно определиться в своем отношении к событиям января-февраля 2014 года в Киеве и преступлениям, совершенным в ходе протестов. Такое мнение вечером в пятницу, 29 мая, выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, общество не совсем готово сейчас услышать правду о том, что действительно происходило.

"Что касается дел Майдана - нужно, наверное, сделать такой гражданский договор. Или мы хотим знать правду и воспринимаем ее, или давайте мы не будем заниматься декларациями", - заявила она.

Генпрокурор подчеркнула, что расследования убийств активистов и милиционеров, совершенных во время Евромайдана, ведутся объективно.

"Правоохранители не занимают чью-либо сторону, они проводят расследование. Они не могут замалчивать. Мы получим ответы, следствие продвигается. Потому что правоохранители сейчас идут ровно, держат сторону закона", - сказала она.

По словам генпрокурора, следствие сталкивается с определенным давлением в рамках дел Майдана.

"Мы очень продвинулись в этих делах. Если даже посмотреть сайты ГБР и Офиса генпрокурора - сколько выдается подозрений, составляется обвинительных актов. Динамика колоссальная, но готово ли общество получить эту динамику? И что мы видим? Тут вы задержали омеговца - поднимается бунт, задержали человека, причастного к другим событиям — снова поднимается бунт. Когда гражданское общество берет на себя функции прокурора, адвоката и бога – сложно работать. Но работа идет", - резюмировала она.

Как сообщалось, ранее экс-прокурору объявили о подозрении за задержания евромайдановцев. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

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