Словакия и Молдова открывают границы с Украиной

Пунткы пропуска на границе со Словакией и Молдовой начнут открывать 1 июня. Венгрия пока согласия не дала.

Словакия и Молдова планируют с 1 июня начать открывать пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 30 мая.

Так, словацкие пограничники готовятся возобновить работу следующих пунктов пропуска:

Вишне Немецке (с украинской стороны - Ужгород) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;

Убля (с украинской стороны - Малый Березный) в полном объеме;

Вельке Слеменце (с украинской стороны - Малые Селменцы) в полном объеме с 08.00 до 20.00.

Молдавские пограничники планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска Крива (с украинской стороны - Мамалыга), Мирное (с украинской стороны - Табаки) и Бричень (с украинской стороны - Россошаны).

В свою очередь, Венгрия ранее заявила, что откладывает открытие пунктов пропуска на границе с Украиной.

Накануне сообщалось, что Украина возобновила работу шести пунктов пропуска на границе с Молдовой.

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