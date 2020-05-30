В ДТП с грузовиком в Польше погиб украинец

Авария произошла на автомагистрали А4. Тело украинца доставили во Вроцлав, дипломаты ищут его родственников.

В Польше при ДТП с грузовиком погиб гражданин Украины. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет УНН.

"Польша. 30 мая 2020 управления полиции города Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая 2020 на автомагистрали А4 (уезд Сьрода-Шленска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mercedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 года рождения", - сказал он.

Тело умершего доставили в учреждение судебной медицины города Вроцлав. По факту ДТП проводится уголовное производство по делу.

"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - добавил Погорельцев.

Ранее на этой неделе в Польше в озере Нововарпеньское были обнаружены тела двух граждан Украины, которые приехали на работу. Пока предполагается, что они не справились с управлением лодки и утонули.

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